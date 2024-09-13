Шахназаров оценил идею запрета на создание ремейков советских фильмов

Карен Шахназаров выступил против запрета на создание ремейков

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров прокомментировал идею запрета на создание ремейков. Его цитирует «Абзац».

«Ремейки вы не можете запретить. Если они [авторы кино] на свои деньги делают, [то работает принцип] "хочу и делаю". Вопрос в том, талантливо это делают или нет. Как правило, не очень. Но запрещать, на мой взгляд, тоже это не нужно», — сказал он.

Шахназаров отметил, что тем, кому не нравится, не следует смотреть ремейки. «Я против запрета. Если у меня есть свои деньги, не государственные, я хочу сделать. А может, я талантливо сделаю? Такое может быть? Может», — добавил режиссер, подчеркнув, что «это не самая большая проблема нашего кино».

Ранее Минпросвещения объяснило информацию о ремейках 30 советских фильмов.