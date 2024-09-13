СК выявил новые преступления в деле главы подразделения МЧС российского региона

СК выявил новые эпизоды в деле главы центра ГИМС и подразделения МЧС Башкирии

Следователи выявили новые эпизоды преступлений в деле главы центра ГИМС и руководителя подразделения МЧС по республике Башкирия. Об этом в Telegram-канале сообщает Центральное МСУТ Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, подозреваемые в 2023 году содействовали в получении удостоверения на право управления маломерными моторными судами, проходя за аттестуемых процедуры аттестации. На заседании комиссии изготавливались протоколы с ложными данными о прохождении судовладельцами аттестации на право управления маломерными судами.

В результате действий подозреваемых удостоверения на право управления маломерными судами выдавались людям, не имеющим должных теоретических знаний и навыков практического управления речным транспортом.

О задержании начальника центра Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Башкирии сообщалось 27 августа. По версии следствия, за взятку в 2023 году он лично сдал теоретический экзамен на право управления гидроциклом за другого человека. Позже он же дал указание своему подчиненному проставить положительный результат прохождения практической части для взяткодателя, в результате чего последний незаконно получил удостоверение на право управления маломерным судном.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя») и 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности») УК РФ.