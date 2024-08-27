Начальника центра Госинспекции по маломерным судам МЧС задержали в Уфе

В Уфе главу центра Госинспекции по маломерным судам МЧС заподозрили во взятке

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали начальника центра Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Башкирии, подозреваемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, он за взятку в 2023 году лично сдал теоретический экзамен на право управления гидроциклом за другого человека. Позже он же дал указание своему подчиненному проставить положительный результат прохождения практической части для взяткодателя, в результате чего последний незаконно получил удостоверение на право управления маломерным судном.

Сейчас в отношении главы центра возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя») и 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа и начальника окружного управления транспорта Ольгу Власову. Предварительно, задержание связано с вопросами о закупке 165 автобусов, которые были переданы в Нижневартовск.