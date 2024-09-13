Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 13 сентября 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова за преступления в Курской области

СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении генерала Вооруженных формирований Украины (ВФУ) генерал-майора Дмитрия Красильникова за преступления на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Красильникова обвиняют в преступлениях по статья 205 («Террористический акт»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 222, 222.1, 222.2 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»), а также 105 УК РФ.

По версии следствия, 6 августа украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли российскую границу, произвели ракетные удары, подорвали с помощью беспилотников жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и гражданский автотранспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула Украине десятки пленных

      Отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

      В числе вернувшихся украинских пленных оказались бойцы «Азова»

      Предсказано влияние повышения ключевой ставки на экономику

      Пингвин-долгожитель прожил вдвое больше обычного и оставил 230 потомков

      В СПЧ рассказали об улучшении жизни заключенных в России и отмене «стаканов»

      СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова за преступления в Курской области

      В ЕС рассказали о переговорах по ограничениям на передвижение российских дипломатов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Гособвинение запросило срок для совладельцев «Юлмарта»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше