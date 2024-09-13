СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова за преступления в Курской области

СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении генерала Вооруженных формирований Украины (ВФУ) генерал-майора Дмитрия Красильникова за преступления на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Красильникова обвиняют в преступлениях по статья 205 («Террористический акт»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 222, 222.1, 222.2 («Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), 322 («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»), а также 105 УК РФ.

По версии следствия, 6 августа украинские военные под руководством Красильникова незаконно пересекли российскую границу, произвели ракетные удары, подорвали с помощью беспилотников жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и гражданский автотранспорт.