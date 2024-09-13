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14:10, 13 сентября 2024Экономика

Ремонт санузла обошелся россиянке более чем в миллион рублей из-за аферистов

Жительница Собинки отдала аферистам 1,3 млн руб. за ремонт санузла

Фото: Clerik82 / Shutterstock / Fotodom

Во Владимирской области ремонт санузла обошелся женщине более чем в миллион рублей. Непредвиденные расходы стали результатом аферы, детали которой раскрывает портал «proГород».

Инцидент произошел в городе Собинка. Пострадавшая наткнулась на мошенников, откликнувшись на объявление в местной газете. Приехавшие на вызов трое ремонтников сделали нужные замеры в уборной и рассчитали стоимость предстоящих работ и материалов. Злоумышленники оценили их в 150 тысяч рублей. Согласившись, хозяйка сразу перевела половину суммы, а остальную часть — на следующий день.

Позднее у россиянки закрались сомнения насчет компетентности рабочих, и она отказалась от их услуг. Однако тогда ремонтники объявили, что уже закупили необходимые материалы и сантехнику. Вместе с неустойкой, по их словам, женщина задолжала им 1,3 миллиона рублей.

Испугавшись, горожанка перевела подрядчикам всю сумму, а впоследствии обратилась в полицию. Экспертиза показала, что выполненные работы с учетом приобретенных материалов обошлись в 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Рабочих задержали. Они признали вину и возместили ущерб. Суд приговорил их к заключению сроком от 1 года 10 месяцев до 2 лет 2 месяцев.

Ранее в ловушку мошенников попалась жительница Красноярска, желавшая избавиться от тараканов. Как выяснилось позднее, она связалась с несуществующей службой дезинсекции. Доверчивость стоила россиянке 100 тысяч рублей. Тараканов дезинсекторы так и не вывели.

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      Виктория Клабукова
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