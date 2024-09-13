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17:49, 13 сентября 2024Силовые структуры

Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

В Нефтекамске суд взял под стражу подростков, справивших нужду на БТР

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Нефтекамске суд взял под стражу трех подростков, справивших нужду на БТР в парке Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, двое молодых людей помочились на памятник, их приятельница сняла это на видео и выложила запись в свой канал. Троих подростков отправили в СИЗО. Ранее они раскаялись и называли свой поступок циничным. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали троих 20-летних мужчин, которые кинули коктейль Молотова в Вечный огонь.

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      Илона Палей
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