Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

В Нефтекамске суд взял под стражу подростков, справивших нужду на БТР

В Нефтекамске суд взял под стражу трех подростков, справивших нужду на БТР в парке Победы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, двое молодых людей помочились на памятник, их приятельница сняла это на видео и выложила запись в свой канал. Троих подростков отправили в СИЗО. Ранее они раскаялись и называли свой поступок циничным. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали троих 20-летних мужчин, которые кинули коктейль Молотова в Вечный огонь.