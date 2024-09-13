Раскрыты изменения в предпочтениях россиян на отдых в бархатный сезон

«Яндекс Путешествия»: у россиян вырос спрос на отдых в Японии в бархатный сезон

Аналитики «Яндекс Путешествия» сравнили спрос на бронирование авиабилетов, а также отелей и апартаментов в сентября-октябре 2023 и 2024 годов и назвали страны, интерес россиян к которым увеличился больше всего. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным экспертов, лидерами по росту спроса на авиапутешествия для россиян в бархатный сезон стали страны ближнего зарубежья и Восточной Азии. Самым быстрорастущим направлением стала Грузия. Спрос россиян на авиаперелеты в страну увеличился за год в 6,4 раза. А средняя стоимость перелета туда и обратно для одного пассажира составила 37 200 рублей.

На втором месте оказалась Япония с ростом спроса в 5,7 раза и средней стоимостью перелета в обе стороны в размере 59 400 рублей. В тройку лидеров также вошла Белоруссия. Здесь спрос увеличился в 3,3 раза, а средняя цена билетов туда-обратно составила 14 400 рублей.

Интерес к авиапутешествиям в Южную Корею вырос в 2,6 раза. Слетать сюда и обратно в этом году стоит в среднем 54 500 рублей. Замыкает топ Китай с ростом спроса в 2,1 раза. Авиаперелет по этому направлению обойдется россиянину в среднем в 50 200 рублей.

Анализ спроса на бронирования гостиниц и апартаментов тоже показал рост интереса к новым направлениям. Лидером стала Франция. Россияне стали бронировать здесь жилье в бархатный сезон в 8,2 раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года. При этом средняя стоимость ночи в местном отеле или апартаментах сейчас составляет порядка 21 400 рублей.

В топ стран по росту спроса также вошла Италия с ростом спроса в 7,9 раза и средней стоимостью ночи 19 900 рублей. Замкнула тройку лидеров Абхазия. Интерес к бронированиям в этой стране увеличился в 5,3 раза, а средний ценник за ночь составил 6 300 рублей.

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму, заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко допустил, что Северная Корея может стать массовым направлением для отдыха россиян.

