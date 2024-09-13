США допустили новое противодействие RT «в случае необходимости»

Белый дом: новые объявления о противодействии RT будут сделаны при необходимости

Госдепартамент и министерство юстиции США сделают новые объявления о противодействии американских властей телеканалу RT в случае необходимости. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Госдеп и Минюст страны, как и администрация президента США Джо Байдена, относятся к вопросу противодействия RT «очень серьезно».

«Я не собираюсь вдаваться в то, что будет дальше. Определенно, они сделают новые объявления от себя, если будет, чем поделиться», — сказала представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что США связали недостаточную поддержку Украины в мире с деятельностью телеканала RT. «Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, заключается в широком охвате и сфере влияния RT», — сказал глава Госдепа США Энтони Блинкен.