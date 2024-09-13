Госдеп обвинил RT в недостаточной поддержке Украины в мире

Блинкен обвинил телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире

США связали недостаточную поддержку Украины в мире с деятельностью телеканала RT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

«Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT», — заявил глава ведомства.

Кроме того, Блинкен обвинил RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Он утверждает, что получил данные от самих сотрудников телеканала, исходя из которых следует, что RT обладает возможностями для проведения киберопераций.

Ранее стало известно о введении США полных блокирующих санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.