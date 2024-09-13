Госсекретарь Блинкен обвинил RT в тайных операциях по вмешательству в дела стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках».

По его словам, власти США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями. Как утверждает госсекретарь, многие данные якобы были получены от самих сотрудников RT. Исходя из сведений, телеканал обладает возможностями для проведения киберопераций и был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.

Блинкен также заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала и призывают относиться к действиям СМИ как к разведке. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание госсекретаря США. Она призвала относиться к действиям Блинкена как к блокчейну.

Ранее американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн».