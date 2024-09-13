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21:03, 13 сентября 2024Мир

Захарова ответила на призыв Блинкена относиться к действиям RT как к разведке

Захарова предложила относиться к действиям Блинкена как к блокчейну

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв госсекретаря США Энтони Блинкена относиться к действиям телеканала RT как к разведке. В ответ дипломат предложила относиться к действиям Блинкена как к блокчейну, сообщает РИА Новости.

Ранее Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT, обвинив телеканал во вмешательстве в выборы и в подрыве американской демократии.

Госсекретарь США также обвинил RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Власти США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями.

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      Маргарита Пименова
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