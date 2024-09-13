Захарова ответила на призыв Блинкена относиться к действиям RT как к разведке

Захарова предложила относиться к действиям Блинкена как к блокчейну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв госсекретаря США Энтони Блинкена относиться к действиям телеканала RT как к разведке. В ответ дипломат предложила относиться к действиям Блинкена как к блокчейну, сообщает РИА Новости.

Ранее Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT, обвинив телеканал во вмешательстве в выборы и в подрыве американской демократии.

Госсекретарь США также обвинил RT в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках». Власти США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями.