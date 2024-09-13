Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

Блинкен: США, Британия и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Блинкен призвал относиться к действиям телеканала как к разведке. Уточняется, что он обвинил RT во вмешательстве в выборе и подрыве американской демократии. Сотрудники RT, как заявил госсекретарь США, якобы занимаются военными поставками и помогают спецслужбам.

Кроме того, Блинкен призвал «каждого союзника и партнера» ограничить деятельность RT.

