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20:54, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

Блинкен: США, Британия и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Блинкен призвал относиться к действиям телеканала как к разведке. Уточняется, что он обвинил RT во вмешательстве в выборе и подрыве американской демократии. Сотрудники RT, как заявил госсекретарь США, якобы занимаются военными поставками и помогают спецслужбам.

Кроме того, Блинкен призвал «каждого союзника и партнера» ограничить деятельность RT.

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      Маргарита Щигарева
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