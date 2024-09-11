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22:54, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В США назвали королеву российских информационных войн

WP назвала Симоньян королевой российских информационных войн
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн».

Ранее журналистка в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что санкциям Соединенных Штатов не удастся «заткнуть» RT и медиагруппу «Россия сегодня». В материале Washington Post уточняется, что Симоньян занимает центральное место в «деятельности Кремля по дезинформации».

О том, что власти США ввели санкции против российских СМИ, стало известно 4 сентября. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против Маргариты Симоньян персонально.

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      Юлия Мискевич
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