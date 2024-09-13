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22:10, 13 сентября 2024Мир

США обвинили RT в желании «выиграть выборы» во Франции и Германии

Госдеп: RT хочет повлиять на итоги выборов в Германии, Франции и Аргентине

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS / Global Look Press

Телеканал RT желает «выиграть выборы» в Германии, Франции и Аргентине путем подстрекательств и манипуляций. Об этом на брифинге заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин.

«Мы видим ясные доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают выборы, манипулировать толпой для создания насилия и возможности свержения», — сказал он.

Рубин также отметил, что сотрудники американского внешнеполитического ведомства обнаружили подобные доказательства в ходе визитов в Германию, Францию и Аргентину. Среди стран, подверженных влиянию RT на исход выборов, он также выделил Молдавию.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в участии в «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран. Он заявил, что якобы получил данные от самих сотрудников RT, исходя из которых следует, что телеканал обладает возможностями для проведения киберопераций.

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      Артём Верейкин
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