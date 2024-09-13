США отказались комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

В Белом доме отказались оценить слова Путина о роли НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не уточнила, обеспокоены ли власти США заявлением президента России Владимира Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в конфликт на Украине или нет. Ее слова приводит ТАСС.

«Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — отметила представитель Белого дома, в очередной раз заявив, что Россия может прекратить конфликт в любой момент.

Ее также попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Белый дом прорабатывает вопрос о возможной отмене ограничений на удары американскими вооружениями в России. «Мы стремимся к тому, чтобы у Украины было все, в чем она нуждается для самозащиты», — заключила Жан-Пьер.

Ранее Путин заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он заверил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».