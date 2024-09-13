США прокомментировали предупреждение Путина насчет Украины

США следят за предупреждениями президента России Владимира Путина о последствиях участия стран Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил Госдеп, передает РИА Новости.
При этом в американском ведомстве подчеркнули, что продолжат оказывать военную помощь Киеву.
12 сентября Путин заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решение изменится «вся природа конфликта».