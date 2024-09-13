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21:20, 13 сентября 2024Мир

США прокомментировали предупреждение Путина насчет Украины

Госдеп: США следят за словами РФ о последствиях участия в конфликте на Украине

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

США следят за предупреждениями президента России Владимира Путина о последствиях участия стран Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил Госдеп, передает РИА Новости.

При этом в американском ведомстве подчеркнули, что продолжат оказывать военную помощь Киеву.

12 сентября Путин заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решение изменится «вся природа конфликта».

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      Марина Совина
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