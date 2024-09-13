Стали известны подробности продолжения «Константина»

Продолжение фильма «Константин» будет хоррором, Киану Ривз вернется к своей роли

Продолжение культовой картины «Константин» с Киану Ривзом будет страшнее оригинала. Об этом продюсер фильма рассказал в интервью порталу Comic Book.

По словам продюсера проекта Лоренцо ди Бонавентуры, ему было очень страшно читать сценарий сиквела, в котором главную роль вновь сыграет Киану Ривз.

«Забавно, но мне было слишком страшно, когда я начал его читать. Хочу, чтобы продолжение вышло хорошим. Наверное, дочитаю сценарий в ближайшие несколько дней, когда сяду в самолет», — пошутил Бонавентура.

О «Константине 2» известно, что в режиссерское кресло вернется Фрэнсис Лоуренс, а в касте задействованы некоторые звезды первого фильма, помимо Киану Ривза. Речь, в частности, идет о Рэйчел Вайс и Тильде Суинтон.

Ранее стало известно, что Ривз получил перелом во время съемок фильма.