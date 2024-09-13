Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:19, 13 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

Лебедев: на окраине Одессы произошли взрывы в районе складов ВСУ

Фото: Globallookpress.com

В Одессе в ночь на 13 сентября раздались взрывы. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, взрывы произошли на восточной окраине города около трех часов ночи. Лебедев уточнил, что в том районе находятся склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — добавил представитель пророссийского подполья.

Ранее Лебедев рассказывал, что подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ, который вез усиление на купянское направление. Он объяснил, что пророссийское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге, в результате чего поезд был вынужден на время остановиться. Пока состав ждал восстановления, по нему был нанесен удар.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

      Генпрокуратура признала нежелательной в России работу польского телеканала

      ВСУ начали использовать в зоне СВО дроны с термитом

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

      В МИД России прокомментировали данные ФСБ о деятельности британских дипломатов

      Россиян предупредили о дверных мошенниках

      Смертельно больной мужчина с искусственным пенисом столкнулся с безразличием жены к сексу

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше