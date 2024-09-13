Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

Лебедев: на окраине Одессы произошли взрывы в районе складов ВСУ

В Одессе в ночь на 13 сентября раздались взрывы. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, взрывы произошли на восточной окраине города около трех часов ночи. Лебедев уточнил, что в том районе находятся склады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — добавил представитель пророссийского подполья.

Ранее Лебедев рассказывал, что подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ, который вез усиление на купянское направление. Он объяснил, что пророссийское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге, в результате чего поезд был вынужден на время остановиться. Пока состав ждал восстановления, по нему был нанесен удар.