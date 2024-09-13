Подпольщик Лебедев: сопротивление помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что пророссийское сопротивление уничтожило релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что таким образом сопротивление помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вез усиление на купянское направление. Он ждал восстановления, однако его ликвидировали.

«Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза», — сказал он.

Лебедев добавил, что мелкие диверсии ломают логистические цепочки поставок техники ВСУ, следующие к линии соприкосновения.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по полигону с иностранными инструкторами ВСУ. В частности, российские военные атаковали объект ВСУ в городе Дергачи Харьковской области около 17:00 12 сентября.