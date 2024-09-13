Стало известно об истощении запасов ракет у Украины из-за ударов по Крыму

The Daily Telegraph: у Киева осталось немного Storm Shadow из-за ударов по Крыму

У Украины осталось совсем немного дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку их активно применяли для ударов по Крыму. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, за последние месяцы представители правительства Великобритании делали противоречивые заявления о выдаче Киеву разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

Источники утверждают, что премьер-министр королевства Кир Стармер якобы заявил о том, что Украина может наносить такие удары по России. Тогда Стармер «зашел слишком далеко», поскольку позволил сделать достоянием общественности позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против России, заявили источники в оборонной сфере.

Ранее источники The Times заявили, что президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. По словам авторов материала, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».