Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 13 сентября 2024Мир

Стало известно об истощении запасов ракет у Украины из-за ударов по Крыму

The Daily Telegraph: у Киева осталось немного Storm Shadow из-за ударов по Крыму

Фото: Reuters

У Украины осталось совсем немного дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку их активно применяли для ударов по Крыму. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, за последние месяцы представители правительства Великобритании делали противоречивые заявления о выдаче Киеву разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

Источники утверждают, что премьер-министр королевства Кир Стармер якобы заявил о том, что Украина может наносить такие удары по России. Тогда Стармер «зашел слишком далеко», поскольку позволил сделать достоянием общественности позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против России, заявили источники в оборонной сфере.

Ранее источники The Times заявили, что президент США Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. По словам авторов материала, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне рискуют лишиться дачи по новому закону об освоении земли. Власти разъяснили, как этого избежать

      На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

      В МВД оценили возможность смены правил выдачи водительских прав

      В США рассказали про предупреждение Харрис Зеленскому до начала СВО

      Стало известно об истощении запасов ракет у Украины из-за ударов по Крыму

      В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

      Мужчина сходил в знаменитый секс-клуб и поделился впечатлениями

      НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

      У главы РДК нашли и изъяли два вида оружия в Москве

      В России отказались поддержать законопроект об отмене ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше