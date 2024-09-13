Стармер ответил Путину на слова про прямое участие НАТО в конфликте на Украине

Стармер в ответ Путину заявил, что Украина имеет право на самооборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на слова президента России Владимира Путина, что снятие ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях. Заявление премьера опубликовала The Guardian.

«Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону», — сказал Стармер по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом.

Британский премьер добавил, что в ближайшие несколько недель и месяцев на Украине и на Ближнем Востоке «вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений».

Ранее Путин предупредил Запад о последствиях разрешения Украине бить вглубь России. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта» и будет означать участие НАТО в боевых действиях. Путин пояснил, что украинские военные не смогут наносить удары без помощи разведданных со спутников блока.