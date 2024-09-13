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04:13, 13 сентября 2024Мир

Стармер ушел от ответа на вопрос про снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Стармер не ответил на вопрос про снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Joe Giddens / Reuters

Премьер-министр Великобритании отказался комментировать возможное снятие ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщает The Guardian.

Он объяснил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 13 сентября с целью убедиться, что «все принятые нами решения находятся в стратегическом контексте».

Кроме того, он допустил, что в ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны «действительно важные события». «Поэтому необходимо принять ряд тактических решений», — заключил политик.

Ранее The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

При этом, несмотря на то что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен, говорилось в публикации.

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      Сергей Грехов
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