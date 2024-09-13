Стармер ушел от ответа на вопрос про снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Стармер не ответил на вопрос про снятие ограничений на удары ВСУ вглубь России

Премьер-министр Великобритании отказался комментировать возможное снятие ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщает The Guardian.

Он объяснил, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом 13 сентября с целью убедиться, что «все принятые нами решения находятся в стратегическом контексте».

Кроме того, он допустил, что в ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны «действительно важные события». «Поэтому необходимо принять ряд тактических решений», — заключил политик.

Ранее The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания решила позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

При этом, несмотря на то что решение уже принято, объявлять о нем публично Лондон во время встречи британского премьер-министра Кира Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября не намерен, говорилось в публикации.