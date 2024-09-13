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08:40, 13 сентября 2024Мир

Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

Bloomberg: страны ЕС допросят главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией

Фото: David Swanson / Reuters

Несколько стран Европейского Союза (ЕС) намерены допросить главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву по поводу возобновления взаимодействия с Россией по экономическим вопросам впервые с февраля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, на встрече посланников Евросоюза Франция, Бельгия и Польша, а также ряд стран Балтии и Северной Европы заявили, что удивлены решением МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

«Представитель Литвы заявил, что страна планирует поднять этот вопрос напрямую с Георгиевой во время обеденной встречи в субботу [14 сентября] в Будапеште с министрами финансов европейских стран», — говорится в материале.

Латвийский дипломат добавил, что, по их мнению, этот шаг предлагает президенту России Владимиру Путину экономическую помощь и видимость легитимности, поскольку ЕС и США стремятся изолировать Москву. Он также подчеркнул, что эта первая миссия крупной международной организации в Россию после февраля 2022 года может быть использована Москвой в пропагандистских целях, чтобы показать, что ее изоляция ослабевает.

Уточняется, что ЕС также планирует направить Георгиевой письмо, которое, как ожидается, подпишут несколько членов ЕС, выразив обеспокоенность процессом, который, по всей видимости, ведет к нормализации отношений с Москвой.

Ранее Совет исполнительных директоров МВФ одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов. Данное решение было принято в ходе четвертого обзора механизма расширенного кредитования.

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      Виктория Кондратьева
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