МВФ одобрил выделение очередного транша Украине

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша на $2,2 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что решение было принято в ходе четвертого обзора механизма расширенного кредитования (EFF). Средства будут направлены на поддержание экономики Украины.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», — подчеркнули в МВФ.

Ранее государственный бюджет Украины получил от Евросоюза очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро. Всего с начала боевых действий на территории республики ЕС предоставил Киеву почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

