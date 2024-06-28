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23:43, 28 июня 2024Мир

МВФ одобрил выделение очередного транша Украине

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша на $2,2 млрд

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что решение было принято в ходе четвертого обзора механизма расширенного кредитования (EFF). Средства будут направлены на поддержание экономики Украины.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», — подчеркнули в МВФ.

Ранее государственный бюджет Украины получил от Евросоюза очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро. Всего с начала боевых действий на территории республики ЕС предоставил Киеву почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

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      Евгений Силаев
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