Назначенная послом на Маврикии Зейналова заявила о завершении карьеры журналиста

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На эту должность глава государства утвердил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову, следует из указа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий Указ президента России

Другим указом президент освободил от этой должности Константина Климовского. 58-летний дипломат занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в небольшом государстве, расположенном на островах в Индийском океане, с сентября 2017 года.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры

После назначения телеведущая заявила, что решила завершить журналистскую карьеру.

Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями. У меня, наверное, самые верные телезрители на свете Ирада Зейналова телеведущая, новый посол РФ на Маврикии

Зейналова проведет финальный эфир на телеканале НТВ 15 сентября. По ее словам, это будет жестом благодарности коллективу, зрителям и телеканалу, который однажды поддержал ее и поверил в нее в трудную минуту. Она также выразила надежду на то, что оправдает доверие на новом месте.

Актриса Яна Поплавская назвала указ президента неожиданным, а также поддержала ведущую после назначения и пожелала ей удачи. «Ир, мы обязательно приедем тебя навестить, чтобы тебе там не было скучно», — написала она.

О назначении Зейналовой послом на Маврикии заговорили весной

Сообщения о том, что Зейналову планируют назначить послом на Маврикии, распространились в СМИ в конце мая. Тогда утверждалось, что журналистка оканчивает Дипломатическую академию МИД России и это связано со скорым назначением на должность посла.

Сама журналистка тогда опровергла в беседе с РИА Новости данные о возможном назначении на должность посла африканской страны, напомнив, что работает ведущей НТВ. «Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу в 19 каждое воскресенье», — отметила она.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Зейналова получила второе высшее в Дипломатической академии, и выразила уверенность в том, что оно ей пригодится.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Программы и репортажи Зейналовой смотрели миллионы россиян

Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года. Окончила Московский государственный технологический университет по специальности «инженер-технолог». По окончании университета стажировалась в США. Телевизионной журналистикой начала заниматься с 1997 года. Сначала работала редактором в программе «Вести», затем начала снимать репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия».

В 2003 году журналистка ушла на Первый канал. Там Зейналова работала корреспондентом в программах «Новости», «Время» и «Другие новости». В частности, она вела репортажи в день взрывов в московском метро в 2004 и 2010 годах, в дни теракта в школе Беслана. Кроме того, работала во время чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, Италия, летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, Великобритания, также зимних Играх в Сочи в 2014 году. С 2012 по 2016 год вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале.

В 2016 году Зейналова перешла на телеканал НТВ и стала ведущей авторской информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», которая выходила по воскресеньям.