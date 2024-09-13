Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На эту должность глава государства утвердил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову, следует из указа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.
Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий
Другим указом президент освободил от этой должности Константина Климовского. 58-летний дипломат занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в небольшом государстве, расположенном на островах в Индийском океане, с сентября 2017 года.
Зейналова объявила о завершении журналистской карьеры
После назначения телеведущая заявила, что решила завершить журналистскую карьеру.
Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями. У меня, наверное, самые верные телезрители на свете
Зейналова проведет финальный эфир на телеканале НТВ 15 сентября. По ее словам, это будет жестом благодарности коллективу, зрителям и телеканалу, который однажды поддержал ее и поверил в нее в трудную минуту. Она также выразила надежду на то, что оправдает доверие на новом месте.
Актриса Яна Поплавская назвала указ президента неожиданным, а также поддержала ведущую после назначения и пожелала ей удачи. «Ир, мы обязательно приедем тебя навестить, чтобы тебе там не было скучно», — написала она.
О назначении Зейналовой послом на Маврикии заговорили весной
Сообщения о том, что Зейналову планируют назначить послом на Маврикии, распространились в СМИ в конце мая. Тогда утверждалось, что журналистка оканчивает Дипломатическую академию МИД России и это связано со скорым назначением на должность посла.
Сама журналистка тогда опровергла в беседе с РИА Новости данные о возможном назначении на должность посла африканской страны, напомнив, что работает ведущей НТВ. «Я ведущая НТВ, если вам что-то интересно про Африку — смотрите программу в 19 каждое воскресенье», — отметила она.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Зейналова получила второе высшее в Дипломатической академии, и выразила уверенность в том, что оно ей пригодится.
Программы и репортажи Зейналовой смотрели миллионы россиян
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года. Окончила Московский государственный технологический университет по специальности «инженер-технолог». По окончании университета стажировалась в США. Телевизионной журналистикой начала заниматься с 1997 года. Сначала работала редактором в программе «Вести», затем начала снимать репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия».
В 2003 году журналистка ушла на Первый канал. Там Зейналова работала корреспондентом в программах «Новости», «Время» и «Другие новости». В частности, она вела репортажи в день взрывов в московском метро в 2004 и 2010 годах, в дни теракта в школе Беслана. Кроме того, работала во время чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии, на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, Италия, летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, Великобритания, также зимних Играх в Сочи в 2014 году. С 2012 по 2016 год вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале.
В 2016 году Зейналова перешла на телеканал НТВ и стала ведущей авторской информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», которая выходила по воскресеньям.