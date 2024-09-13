Трамп раскритиковал Байдена за отказ говорить с Путиным

Трамп: Байден не говорил с Путиным уже много лет

Президент США Джо Байден не говорил с российским лидером Владимиром Путиным «уже много лет», заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на митинге в штате Аризона. Трансляцию вел YouTube-канал Assosiated Press.

«Вы думаете, что он по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю», — раскритиковал Трамп Байдена.

Кандидат от республиканцев пообещал, что когда станет президентом, то «уладит этот вопрос».

Во время дебатов со своей соперницей Камалой Харрис Трамп высказался о своей позиции по конфликту на Украине. Ему задались вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться соглашения сторон.