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02:54, 13 сентября 2024Мир

Трамп раскритиковал Байдена за отказ говорить с Путиным

Трамп: Байден не говорил с Путиным уже много лет
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден не говорил с российским лидером Владимиром Путиным «уже много лет», заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп на митинге в штате Аризона. Трансляцию вел YouTube-канал Assosiated Press.

«Вы думаете, что он по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю», — раскритиковал Трамп Байдена.

Кандидат от республиканцев пообещал, что когда станет президентом, то «уладит этот вопрос».

Во время дебатов со своей соперницей Камалой Харрис Трамп высказался о своей позиции по конфликту на Украине. Ему задались вопрос, желает ли он, чтобы Украина одержала победу. В ответ политик подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. По его словам, самое важное для США — добиться соглашения сторон.

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      Сергей Грехов
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