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14:19, 13 сентября 2024Путешествия

Турист из Китая купил продукты в магазине в России и пропал без вести

Mash: 21-летний турист из Китая без вести пропал в Новосибирске

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

21-летний турист из Китая без вести пропал в Новосибирске. Об этом пишет Mash Siberia.

По данным источника, 6 сентября Ху Ян купил продукты в магазине почти на 6000 рублей. «Судя по чеку, планировал хорошо расслабиться: пиво, свинина на кости, говяжий стейк, крабовые палочки, лапша», — говорится в сообщении.

Молодой человек путешествовал один, друзей и знакомых в России у него нет, поэтому заявление в полицию о пропаже написать было некому. Тревогу забили живущие в КНР родственники туриста, они обратились в посольство. Пока никакой информации дипмиссия не предоставила.

Ранее россиянка отправилась в одиночное восхождение на вулкан на индонезийском острове Ломбок и пропала. Женщина жила на острове Бали с 2022 года и в сентябре планировала вернуться в Россию, но перед этим захотела совершить восхождение на вулкан.

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      Фариза Бацазова
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