У лечившей боль в спине йогой девушки обнаружили «мужской» рак и две огромные опухоли

The Sun: у 26-летней девушки с жалобами на боль в спине обнаружили две опухоли

В начале 2024 года 26-летняя девушка Алекс МакГилливрей стала заниматься йогой, так как чувствовала постоянную боль в пояснице и бедрах. Спорт не помог, поэтому она обратилась к врачам. В ходе обследований у девушки обнаружили «мужской» рак и две огромные опухоли, сообщает The Sun.

В течение полугода МакГилливрей пыталась лечить спину йогой, но, когда боль усилилась, она заподозрила, что причина боли может быть в чем-то другом. К тому времени у девушки уже начались запоры и вздутие живота. Она обратилась к врачу. Терапевт предположила, что у МакГилливрей аппендицит, и отправила ее в больницу.

Врачи обнаружили у девушки рак. В обоих ее яичниках были огромные опухоли — 12 и 13 сантиметров. «Тип рака, который у меня нашли, крайне редко встречается у женщин. Он типичен для мужчин с раком яичек. И обычно он развивается в возрасте до 30 лет», — рассказала МакГилливрей.

Сейчас она проходит курс химиотерапии и настоятельно рекомендует всем, у кого возникли необычные симптомы, немедленно пройти обследование.

Ранее стала известна история 49-летней Пиппы Шарп, которая долгое время безуспешно лечилась от молочницы. Позже выяснилось, что женщина была больна раком.