Среда обитания
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10:18, 13 сентября 2024Среда обитания

Ученые рассказали о скачке выбросов метана

С 2000 года эмиссия метана в атмосферу увеличилась на 12 %

Фото: NASA / Globallookpress.com

С 2000 по 2020 годы выбросы метана на планете выросли на 12 процентов. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых из США, Франции, Австралии и Японии, опубликованном в журнале Environmental Research Letters (ERL).

В 2020 году во всем мире в атмосферу было выброшено 608 миллионов тонн метана. Человеческая деятельность оказалась главной причиной выбросов. Основным источником антропогенных выбросов являются коровы и другой скот. За два десятилетия «человеческие» выбросы метана увеличились на 18 процентов, естественная эмиссия выросла всего на два процента.

Ученые также указали, что за 20 лет выбросы метана от добычи угля, нефти и газа выросли на 33 процента, выбросы от свалок и отходов увеличились на 20 процентов, от сельского хозяйства — на 14 процентов. При этом отмечается, что эмиссия растет по всему миру, кроме европейских стран. Наибольший скачок выбросов наблюдается в Китае и Индии.

В рамках борьбы с эмиссией метана в Дании ранее решили ввести климатический налог для фермеров. С 2030 года производителей молочной продукции обяжут платить ежегодный налог в размере 672 крон (96 долларов США) с каждой коровы за выбросы метана в атмосферу.

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      Мария Черкасова
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