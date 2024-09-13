Украинского командира осудят за приказ обстрелять поселок

В ДНР осудят украинского комвзвода за приказ обстрелять поселок в Мариуполе

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего украинского командира взвода, который отдал приказ обстрелять поселок Мирный в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 105 («Убийство») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его дело направлено в Верховный суд Донецкой народной республики для рассмотрения по существу. Ранее его уже приговорили по другому делу к 26 годам колонии строгого режима.



По версии следствия, в марте 2022 года фигурант отдал военнослужащим приказ об обстреле осколочно-фугасными минами поселка Мирный в Мариуполе. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали женщина и ребенок.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима 31-летнего командира взвода роты снайперов отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины за расстрел мирного жителя.