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09:52, 13 сентября 2024Экономика

Выдача кредитных карт в России упала впервые за пять лет

«Ъ»: в августе впервые за пять лет в России сократилась выдача кредитных карт

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В августе российские банки выдали физическим лицам 2,196 миллиона кредитных карт на общую сумму 288,2 миллиарда рублей. По сравнению с июлем оба показателя упали на пять процентов, сообщает со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) «Коммерсантъ».

Такая динамика в последний месяц лета наблюдается впервые с 2020 года. При этом в количественном выражении ранее рост объемов выдачи составлял 6-15 процентов, а в денежном — 5-25 процентов.

В первую очередь на хорошие результаты влияла подготовка родителей к школе. Как отмечают эксперты, влияние сезонного фактора в любом случае сохранилось, но за итоговым минусом стоят регуляторные ужесточения, из-за которых банки лишились возможности выдавать кредитки так же активно, как в прошлые годы.

Речь идет об изменении ограничений по показателю долговой нагрузки (ПДН), которые действуют с 1 июля, а также повышении с того же времени надбавок к коэффициентам риска. В результате уровень одобрения кредитных банков снизился в два раза. Многие из них теперь стараются чаще выдавать потребительские кредиты, потому что доходность по ним выше.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения объема выдачи кредитных карт. Спрос на продукт в условиях высокой инфляции и неравномерной индексации доходов населения сохранится на высоком уровне, но платежеспособная доля населения продолжит падать, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его прогнозу, за весь 2024 год выдача кредитных карт в стране снизится на два-три процента.

Ранее сообщалось, что текущая редакция законопроекта о регулировании рассрочки может привести к значительному снижению ее объемов. О подобном риске авторов законопроекта и регуляторов предупредил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

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      Платон Щукин
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