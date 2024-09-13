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08:11, 13 сентября 2024Экономика

Российские банки предупредили об угрозе для продаж товаров в рассрочку

РБК: банки предложили повысить готовящийся лимит на рассрочку в четыре раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лимит на стоимость товара при покупке его в рассрочку в размере 15 тысяч рублей слишком низок и не отвечает рыночным реалиям, его следует увеличить в четыре раза, до 60 тысяч рублей. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в Центробанк, Совет Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщает РБК.

Против уровня, который содержится во внесенном в Госдуму в августе этого года законопроекте, выступили предлагающие такие услуги банки и BNPL-сервисы (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»). Как указал глава НСФР Андрей Емелин, авторы документа не до конца понимают смысл механизма и создаваемой ему угрозы.

Суть рассрочки в том, что покупатель может выбрать платежи за товар по частям без занесения покупки в кредитную историю и оформления договора. Законопроект предполагает, что при превышении лимита банки или BNPL-сервис должен отправлять информацию о платеже в бюро кредитных историй (БКИ), как происходит в случае кредита на покупку.

По словам Емелина, такое обременение перекроет экономический смысл инструмента BNPL, так что требование отчетности будет означать отказ от рассрочки. В результате, уверен он, граждане не прекратят покупки, а пойдут за микрозаймами в микрофинансовые организации (МФО).

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Помимо повышения лимита, в письме участники рынка просят увеличить в законопроекте срок предоставления рассрочки с четырех месяцев до шести, отказаться от запрета для операторов взимать плату за свои услуги или получать комиссию и скорректировать формулу расчета неустойки в случае, если клиент перестанет вносить платежи. Сервисы хотели бы привязать величину неустойки не к размеру остатка по платежу, а к величине собственных издержек.

Отдельно авторы письма не видят необходимости в жестком требовании к форме договора. По их мнению, достаточно обязать операторов раскрывать полную информацию о таком соглашении на своих сайтах.

Между тем в Центробанке напоминают, что поручение президента предлагает запрет платной рассрочки, поэтому в этом вопросе компромисса достичь не получится. Однако к другому регулированию ведомство готово. Главной проблемой рассрочки власти считают скрытую задолженность, которая возникает у граждан, но не попадает в оценки.

Впрочем, глава финансового комитета Госдумы, один из авторов законопроекта о регулировании рассрочки Анатолий Аксаков не исключил, что ко второму чтению в рамках лимита будет прописана другая сумма, возможно, именно 60 тысяч рублей.

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      Платон Щукин
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