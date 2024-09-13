Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 13 сентября 2024Россия

Уволенный после скандала с откровенными танцами учитель решил вернуться в школу

Уволенный после скандала с танцами на каблуках Малявин решил вернуться в школу

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Уволенный после скандала с откровенными танцами на каблуках учитель Даниил Малявин решил вернуться в школу в Хабаровске, пишет «Подъем».

Этому предшествовал флешмоб, который организовали его ученики. Как пишет издание, дети собрали более 1,8 тысячи подписей, чтобы вернуть педагога в школу, а также станцевали на каблуках и начали приходить на уроки с аксессуарами и в одежде красного цвета — в знак солидарности.

«Да, я отозвал заявление и собираюсь после больничного вернуться к детям. На больничном из-за стресса и ОРВИ (...). Я был в шоке от такой поддержки, было очень неожиданно, ибо я даже не мог подумать, что дети даже начнут танцевать и поддерживать учителя, которого знают всего 10 дней», — сказал Малявин.

«Подъем» также связался с руководством школы. В комментарии изданию в администрации образовательного учреждения заявили, что не имеют претензий к педагогу, а его увлечение назвали «личным делом».

Ранее одно из старых видео с занятий Малявина танцами на каблуках увидели родители учеников, которые попросили разобраться в ситуации. После скандала педагога уволили.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Мировым ценам на пшеницу спрогнозировали рост

      Иностранец пытался тайком ввезти в Россию 53-килограммовое кресло и попался в аэропорту

      Врач раскрыл неочевидную причину шума в ушах

      В Белом доме заявили о серьезном отношении к предупреждению Путина об ударах ВСУ

      ВСУ атаковали Запорожскую область с помощью БПЛА

      Политолог высказался о шансах Орбана урегулировать конфликт России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше