Уволенный после скандала с откровенными танцами учитель решил вернуться в школу

Уволенный после скандала с танцами на каблуках Малявин решил вернуться в школу

Уволенный после скандала с откровенными танцами на каблуках учитель Даниил Малявин решил вернуться в школу в Хабаровске, пишет «Подъем».

Этому предшествовал флешмоб, который организовали его ученики. Как пишет издание, дети собрали более 1,8 тысячи подписей, чтобы вернуть педагога в школу, а также станцевали на каблуках и начали приходить на уроки с аксессуарами и в одежде красного цвета — в знак солидарности.

«Да, я отозвал заявление и собираюсь после больничного вернуться к детям. На больничном из-за стресса и ОРВИ (...). Я был в шоке от такой поддержки, было очень неожиданно, ибо я даже не мог подумать, что дети даже начнут танцевать и поддерживать учителя, которого знают всего 10 дней», — сказал Малявин.

«Подъем» также связался с руководством школы. В комментарии изданию в администрации образовательного учреждения заявили, что не имеют претензий к педагогу, а его увлечение назвали «личным делом».

Ранее одно из старых видео с занятий Малявина танцами на каблуках увидели родители учеников, которые попросили разобраться в ситуации. После скандала педагога уволили.