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19:01, 13 сентября 2024Мир

В Австрии рассмотрят петицию о запрете на вступление в НАТО

В парламенте Австрии заслушают петицию о запрете на вступление страны в НАТО

Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

На пленарном заседании Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) депутаты заслушают петицию по запрету стране вступать в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба австрийского парламента.

«В дополнение к существующему закону о нейтралитете он призывает принять конституционное положение, которое прямо запрещает Австрии вступать в НАТО», — говорится в сообщении.

Документ, получивший название «Нет членству в НАТО», уже подписали 109 089 человек. Сторонники петиции утверждают, что ни при каких обстоятельствах Австрия не должна быть вовлечена в вооруженный конфликт «близорукими политическими деятелями». По их мнению, страна должна сделать упор на дипломатию, чтобы позиционировать страну как «активного международного миротворца».

Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что снятие запрета со стороны НАТО на удары Вооруженных сил Украины по российской территории является пересечением красной линии.

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      Лина Пивоварова
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