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08:17, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Белоруссии оценили обоснование укрепления войск НАТО

Глава МО Белоруссии Хренин: НАТО укрепляет границу под немыслимым предлогом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

НАТО укрепляет восточную границу альянса под немыслимым предлогом. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщение опубликовано на сайте министерства обороны республики.

Хренин выступил с заявлением в ходе Сяншаньского форума по безопасности. Он заявил, что страны НАТО повышают военные расходы под немыслимым предлогом агрессии со стороны России и Белоруссии.

«Ярким примером является повышение отчислений на закупки современных наступательных вооружений и развитие их деструктивного потенциала», — подчеркнул глава белорусского МО. Министр отметил, что правительства государств-членов НАТО с гордостью докладывают о росте расходов на военные нужды.

Ранее госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о провокациях на границе со стороны ряда стран. По словам Вольфовича, один из последних наиболее резонансных примеров стал залет на территорию Белоруссии украинских беспилотников.

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      Алевтина Запольская
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