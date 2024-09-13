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23:50, 13 сентября 2024Мир

В Болгарии выявили первый за 103 года случай заболевания холерой

Novinite: в Болгарии выявлен первый с 1921 года случай заболевания холерой

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Болгарии выявлен первый за 103 года случай заболевания холерой. Об этом рассказало издание Novinite.

По данными Минздрава страны, заболевшим оказался 23-летний гражданин Индии, недавно побывавший в Нью-Дели. По возвращении у мужчины началась диарея. Его госпитализировали, в медучреждении, где он находится, приняты меры по предотвращению распространения болезни.

Ранее сообщалось о вспышке холеры в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом рассказали в пророссийском подполье города, добавив, что украинские власти пытаются скрывать эпидемию. Утверждалось, что около 100 человек попали в больницы, еще 12 стали жертвами заболевания.

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      Марина Совина
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