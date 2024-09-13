В числе вернувшихся украинских пленных оказались бойцы «Азова»

В числе вернувшихся украинских пленных оказались 15 бойцов «Азова»

В числе вернувшихся 49 украинских пленных оказались 15 бойцов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Obozrevatel.

Издание рассказало подробности проведенного днем 13 сентября обмена пленными. Как сообщается, в числе возвращенных украинских военнослужащих оказались бойцы 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов», участвовашие в боях за завод «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

Информацию подтвердил близкий к подразделению фонд «Ангелы Азова» в своем Telegram-канале. Как сообщила руководитель фонда Елена Толкачева, из плена вернулись 15 бойцов «Азова», находившихся в плену с 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 49 украинских военных в рамках обмена пленными. Как сообщается, в их числе военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины.