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15:07, 13 сентября 2024Бывший СССР

В числе вернувшихся украинских пленных оказались бойцы «Азова»

В числе вернувшихся украинских пленных оказались 15 бойцов «Азова»

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В числе вернувшихся 49 украинских пленных оказались 15 бойцов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Obozrevatel.

Издание рассказало подробности проведенного днем 13 сентября обмена пленными. Как сообщается, в числе возвращенных украинских военнослужащих оказались бойцы 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов», участвовашие в боях за завод «Азовсталь» в Мариуполе в 2022 году.

Информацию подтвердил близкий к подразделению фонд «Ангелы Азова» в своем Telegram-канале. Как сообщила руководитель фонда Елена Толкачева, из плена вернулись 15 бойцов «Азова», находившихся в плену с 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 49 украинских военных в рамках обмена пленными. Как сообщается, в их числе военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии Украины.

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      Юрий Леонов
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