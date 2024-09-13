В ДНР из-за обстрела ВСУ погибли трое мужчин

Глава ДНР Пушилин: в Новотроицком из-за обстрела ВСУ погибли трое мужчин

12 сентября В Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое мужчин. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел был произведен ракетами HIMARS и М30А1. Также была повреждена строительная техника. Общее количество жертв обстрелов со стороны ВСУ за этот день составило шесть гражданских лиц, из которых четверо погибших и двое раненых.

Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ оборудуют укрепления и ходы в населенных пунктах ДНР. Он отметил, что части украинской армии основательно укреплялись на ранее занятых ими территориях.