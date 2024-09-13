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13:37, 13 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об уничтожении личного состава ВСУ в районе Селидово

ТАСС: под Селидово ударом авиабомбы уничтожили несколько десятков бойцов ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В окрестностях города Селидово Донецкой народной республики (ДНР) российские военные поразили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Удар ФАБ-500 по селидовской колонии в селе Остром в окрестностях самого Селидова. По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур ДНР, вместе с украинскими бойцами при ударе авиабомбы были также уничтожены военная техника и боекомплект ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России фактически вбила клин между Покровском и Селидово. Как сообщал Telegram-канал «Военная хроника», российские военные начали обходить укрепрайон ВСУ на данном участке фронта.

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      Екатерина Грищенко
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