В ДНР сообщили об уничтожении личного состава ВСУ в районе Селидово

ТАСС: под Селидово ударом авиабомбы уничтожили несколько десятков бойцов ВСУ

В окрестностях города Селидово Донецкой народной республики (ДНР) российские военные поразили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Удар ФАБ-500 по селидовской колонии в селе Остром в окрестностях самого Селидова. По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур ДНР, вместе с украинскими бойцами при ударе авиабомбы были также уничтожены военная техника и боекомплект ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России фактически вбила клин между Покровском и Селидово. Как сообщал Telegram-канал «Военная хроника», российские военные начали обходить укрепрайон ВСУ на данном участке фронта.