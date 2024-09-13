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13:06, 13 сентября 2024Силовые структуры

В Донецке решили заочно судить наемников из Грузии и США

Донецкая прокуратура передала в суд дела в отношении наемников из Грузии и США

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Донецкая прокуратура передала в суд дела в отношении наемников из Грузии и США. Об этом в пятницу, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщила прокуратура Донецкой народной республики.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам отношении 29-летнего гражданина Грузии Нодара Петриашвили и 32-летнего гражданина США Джастина Мишлера. По информации следствия, граждане в период с 2022 по 2024 год принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

За указанные действия Петриашвили получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,1 миллиона рублей, Мишлер — 1,2 миллиона рублей. В данный момент обвиняемые объявлены в международный розыск. В отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российские следователи завершили дела в отношении иностранных наемников из ВСУ.

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      Артем Соколов
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