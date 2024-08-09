Российские следователи завершили дела иностранных наемников из ВСУ

СК: завершено расследование дел наемников из Финляндии и Грузии из ВСУ

Завершено расследование уголовных дел в отношении иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следователи собрали доказательства преступных действий гражданина Финляндии Рику Аримы, граждан Грузии Нодара Петриашвили и Алеко Хецуриани. Как было установлено в ходе расследования, иностранцы за денежное вознаграждение приняли участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им вменяются военные преступления против мирного населения.

Ранее в пятницу, 9 августа, сообщалось, что наемников из Канады и Грузии заметили в боях на границе с Курской областью. Общая численность участвующих в атаках иностранцев оценивается в 300 человек.