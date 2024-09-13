В ЕС решили пересмотреть частоту продления санкций против России

Европейский cоюз (ЕС) решил пересмотреть частоту продления санкций против России. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Идея пересмотра возникла на фоне требований США, готовых участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских замороженных активов в рамках G7 на условии, что средства РФ не будут разморожены в ближайшее время.
По словам европейского чиновника, беседовавшего с изданием, речь идет о пролонгации действия ограничений до 36 месяцев вместо полугода. «Американцы дали понять, что меньший срок был бы для них неприемлем», — отметил он.
Также, по данным газеты, Еврокомиссия не исключает бессрочного характера для действующих антироссийских санкций. Однако, как отмечает издание, Венгрия уже просигнализировала, что у ЕС могут возникнуть трудности с согласованием новых сроков.
Ранее Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции против России на полгода — до 15 марта 2025-го. Действующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям.