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10:56, 13 сентября 2024Мир

В ЕС решили пересмотреть частоту продления санкций против России

FT: ЕС рассмотрит возможность продления санкций против России каждые 36 месяцев

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский cоюз (ЕС) решил пересмотреть частоту продления санкций против России. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Идея пересмотра возникла на фоне требований США, готовых участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских замороженных активов в рамках G7 на условии, что средства РФ не будут разморожены в ближайшее время.

По словам европейского чиновника, беседовавшего с изданием, речь идет о пролонгации действия ограничений до 36 месяцев вместо полугода. «Американцы дали понять, что меньший срок был бы для них неприемлем», — отметил он.

Также, по данным газеты, Еврокомиссия не исключает бессрочного характера для действующих антироссийских санкций. Однако, как отмечает издание, Венгрия уже просигнализировала, что у ЕС могут возникнуть трудности с согласованием новых сроков.

Ранее Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции против России на полгода — до 15 марта 2025-го. Действующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям.

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      Виктория Кондратьева
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