Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС официально продлил индивидуальные санкции против РФ на полгода

Совет Европейского союза (ЕС) официально продлил индивидуальные санкции против России на полгода — до 15 марта 2025-го. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Действующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям», — говорится в документе.

Ранее индивидуальные санкции против России на очередные полгода продлили постоянные представители 27 стран-членов ЕС. При этом из списка убрали гонщика и сына председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина Никиту, а также мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту.