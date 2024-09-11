Евросоюз снял санкции с матери Пригожина

Послы Евросоюза исключили из санкционного списка Виолетту Пригожину

Евросоюз исключил из санкционного списка мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества сообщает ТАСС.

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на очередные полгода. Из списка ограничений убрали гонщика и сына председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина Никиту, а также мать Евгения Пригожина Виолетту.

Ограничения официально сняли после того, как соответствующее решение вынес суд.

6 сентября Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иски российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, пытавшихся оспорить санкции.