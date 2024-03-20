Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении российского автогонщика Мазепина

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении автогонщика Никиты Мазепина

Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Семейная связь с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках», — говорится в постановлении. Мазепин-младший попал в санкционный список в марте 2022-го.

Американская команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с пилотом в марте 2022 года. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Мазепин провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.

Владелец Haas Джин Хаас объяснил решение команды. По его словам, команда столкнулась с критикой за работу с пилотом из России.