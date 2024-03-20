Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Элина Аванесян
Сегодня
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
Литва
Завтра
00:00 (Мск)
Беларусь
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
12:22, 20 марта 2024Спорт

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении российского автогонщика Мазепина

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении автогонщика Никиты Мазепина

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Суд Евросоюза постановил исключить бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина из санкционных списков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Семейная связь с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в этих списках», — говорится в постановлении. Мазепин-младший попал в санкционный список в марте 2022-го.

Американская команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с пилотом в марте 2022 года. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Мазепин провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.

Владелец Haas Джин Хаас объяснил решение команды. По его словам, команда столкнулась с критикой за работу с пилотом из России.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      США и Турция договорились о новой системе антироссийских санкций. В чем она заключается?

      Плющенко оценил возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

      Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

      Польша отработала учения на вымышленной территории у границ России

      Раскрыта неочевидная мешающая сбросить лишний вес причина

      Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

      Бывший заключенный угнал тюремный автомобиль сразу после освобождения из тюрьмы

      Названа новая опасная угроза для ВСУ

      Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

      Российскую АПЛ «Дмитрий Донской» предложили использовать против спутников США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше