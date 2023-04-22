Мазепин подал в суд из-за введенных против него санкций

Российский гонщик Никита Мазепин подал иск в Федеральный суд Канады для отмены санкций

Российский гонщик Никита Мазепин подал иск в Федеральный суд Канады для того, чтобы власти страны отменили введенные против него санкции. Об этом сообщает CTV News.

По информации источника, Мазепин утверждает, что не имеет отношения к событиям на Украине и не занят в отраслях экономики, приносящих доход России. Он заявил, что канадские санкции могут помешать ему вернуться в «Формулу-1». При этом канадский МИД отказался комментировать информацию, связанную с санкциями в отношении спортсмена.

Американская команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с пилотом в марте 2022 года. Команда также объявила о прекращении сотрудничества с «Уралкалием», который ее спонсировал. Мазепин провел в составе команды один сезон, заняв 20-е место в общем зачете.

После этого владелец Haas Джин Хаас заявил, что коллективу было необходимо расстаться с Мазепиным. По словам функционера, команда столкнулась с критикой за работу с пилотом из России.