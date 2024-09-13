В Германии захотели исключить Шольца из кандидатов на выборах

FT: партия Шольца задумалась об исключении политика из кандидатов на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В СДПГ много людей, помнящих о том, как президент США Джо Байден уступил место вице-президенту Камале Харрис. Они стали задаваться вопросом, может ли это стать прецедентом для Германии. Глядя на результаты Шольца в общественных опросах, можно понять, почему такие вопросы появляются», — приводит газета слова анонимного источника из партии канцлера ФРГ.

Авторы материала указали на то, что некоторые представители СДПГ в частном порядке «уже начали предлагать исключить Шольца» из списка кандидатов. Кроме того, они планируют заменить его «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.

7 сентября Шольц заявил, что уверен в победе на выборах в 2025 году. Политик также выразил уверенность в победе его партии социал-демократов.