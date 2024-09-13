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23:07, 13 сентября 2024Мир

В Госдепе рассказали о просьбе Гершковича провести интервью с Путиным

Блинкен: журналист Гершкович перед освобождением попросил Путина дать интервью
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Nathan Howard / Reuters

Журналист американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович якобы запросил интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что журналист рассказал ему об этом сам. По словам главы Госдепа США, Гершкович перед выходом из российской тюрьмы заполнил специальную форму. В документе он попросил интервью с российским лидером.

Масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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      Марина Совина
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