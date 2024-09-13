Власти Грузии высказались о российском вмешательстве в парламентские выборы

Премьер Кобахидзе исключил вмешательство России в парламентские выборы в Грузии

Осенние выборы в парламент Грузии пройдут с беспрецедентным иностранным вмешательством. Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Кобахидзе подчеркнул, что речь не идет о России. По словам премьера, у нее «нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс в Грузии». Кто именно будет вмешиваться в процесс выборов, политик не уточнил.

Ираклий Кобахидзе добавил, что любое вмешательство извне является грубым нарушением избирательных принципов граждан Грузии.

Грузинский премьер ранее заявлял, что оппозиция страны готовит беспорядки после проведения парламентских выборов 26 октября «из-за отсутствия надежд на победу». По словам Кобахидзе, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране будут пресечены.