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12:18, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане испугались риска будущей войны

Депутат Мажилиса Казахстана Бапи испугался риска будущей войны

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Казахстан может быть втянут в войну в 2030 году. Такого риска испугался депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) страны Ермурат Бапи, цитирует Orda.kz.

Он раскритиковал министерство национальной экономики из-за проекта бюджета на 2025-2027 годы. Депутат отметил, что расходы, выделенные на развитие обороны, являются небольшими. «Если сравнивать с тем, что происходит на Украине, выделено [на оборону] очень мало средств», — сказал Бапи.

Замминистра обороны Аскер Бейсенов сообщил, что на оборону выделили 0,68 процента от ВВП на 2025 год. Однако, по мнению депутата, этого недостаточно. «В 2030 году состоится война — есть такой риск», — заявил он. Бапи добавил, что подобные прогнозы есть и в Минобороны.

10 сентября в Казахстане начались совместные учения «Безграничное братство — 3». В них принимают участие подразделения спецназа из шести стран: Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана. В качестве наблюдателей на учениях присутствуют представители вооруженных сил Иордании и Киргизии.

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      Кристина Есикова
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